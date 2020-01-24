恒指早市已見全日高低位，高開580點見頂後即回，並觸及全日低位23674點僅升215點，午後變動不大，恒指收市升308點或1.32%，報23767點，成交金額925億元，較上日減少5.82%；國指升50點或0.54%，報9447點。恒生科技指數收報7092點，升0.06%。

午後大市未有突破，維持上午走勢，受制於20天線(24101點)及於10天線(23639點)有支持。

藍籌31隻升，17隻下跌，2隻無升跌。中人壽（2628）升4.73%，收報18.16元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌4.42%，收報14.72元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升3.69%，收報78.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點；建行（0939）跌0.8%，收報4.98元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

中芯（0981）原材料、零件等受到美國出口限制，收報17.28元，跌4.64%。

恒生科技指數成份股12隻升，15隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報20.7元，升3.5%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報27.75元，跌6.09%。

SOHO中國（0410）早段曾升最多23.92%，高見2.59元，創逾1個月新高。全日升幅收窄至8.1%，報2.26元。

花旗中金料10月賭收續跌，加上黃金周首4日訪澳旅客仍跌近87%，濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報13.16元，跌2.95%；美高梅中國（2282）收報9.41元，跌2.08%；澳博控股（0880）收報8.95元，跌1.97%；永利澳門（1128）收報12.14元，跌1.78%；銀河娛樂（0027）收報51.6元，跌0.67%；金沙中國（1928）收報29.6元，跌0.84%。

體育用品股向上，李寧（2331）創上市新高，見38.75元，收報38.75元，升7.64%；安踏（2020）收報84.35元，升5.31%；特步（1368）收報2.42元，升5.68%；滔搏（6110）收報11.18元，升4.49%。

手機相關股個別發展，雷蛇（1337）創52周高，見1.93元，收報1.93元，升10.29%；小米（1810）收報20.8元，升1.71%；舜宇（2382）收報115.5元，跌2.37%；瑞聲（2018）收報41.6元，跌0.36%；比亞迪電子（0285）收報37.55元，跌3.59%。

汽車股僅比亞迪股份（1211）向好，創上市新高，見124.8元，收報123.6元，升1.81%；廣汽集團（2238）收報6.28元，跌2.64%；東風集團股份（0489）收報4.71元，跌2.08%；北京汽車（1958）收報2.97元，跌5.71%。

藍籌個別發展，創科實業（0669）創上市新高，見109.7元，收報103.5元，升1.87%；申洲國際（2313）創上市新高，見134.6元，收報134.3元，升2.91%；中石化（0386）見52周低3.05元，收報3.11元，無升跌。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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