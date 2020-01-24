香港按揭證券公司公布，外匯基金提供的備用循環信貸額度，由300億元增加至800億元。

按證指，備用循環信貸可在按揭證券公司有需要時提供過渡性融資，尤其當融資活動受到資本市場上不利因素影響的時候。

自1998年以來，金管局一直透過外匯基金向按證提供備用循環信貸，為按證作出支持，讓其能夠履行政策任務，協助銀行在有需要時出售貸款資產，以確保資金流動性及管理資產負債表。

按證執行董事兼總裁李令翔表示，歡迎外匯基金給予的額外支持，顯示政府肯定按證的策略角色。按證將會擁有更強實力，繼續協助促進市場穩定。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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