按證：外匯基金調高備用循環信貸額度至800億元
文章日期：2020年10月5日 15:42
香港按揭證券公司公布，外匯基金提供的備用循環信貸額度，由300億元增加至800億元。
按證指，備用循環信貸可在按揭證券公司有需要時提供過渡性融資，尤其當融資活動受到資本市場上不利因素影響的時候。
自1998年以來，金管局一直透過外匯基金向按證提供備用循環信貸，為按證作出支持，讓其能夠履行政策任務，協助銀行在有需要時出售貸款資產，以確保資金流動性及管理資產負債表。
按證執行董事兼總裁李令翔表示，歡迎外匯基金給予的額外支持，顯示政府肯定按證的策略角色。按證將會擁有更強實力，繼續協助促進市場穩定。
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