香港按揭證券公司公布，上半年業績轉盈為虧，今年未經審核綜合除稅後虧損為1.97億元，而去年同期為2.47億元。

按證指，盈利下跌主因按揭保險新取用貸款大增而引致即時入帳的佣金支出上升，然而保費收入則需根據保單的相關貸款風險按年攤分入帳；旗下年金公司於對其投資和法定儲備隨著新年金業務及年金支出上升需要作審慎撥備所引起的會計虧損增加；及自2018年起採用香港財務報告準則第9號「金融工具」後按公平值變化計入損益的投資因重估價值所帶來不利的影響，以及因港元對美元轉強而令美元計價資產產生不利的重估。

按證指，截至6月底的內含價值約為53億港元，包括權益總額43億港元和預期將來利潤的現值10億港元。長遠而言反映年金業務可持續發展。

6月底資本充足率仍處於36.6%(去年底為30.2%)的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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