早前預告與Visa合作的眾安銀行（ZA Bank）宣布，將推出全港首張自訂號碼Visa卡，由即日（5日）至今年10月12日，現有銀行客戶可以優先預訂「ZA Card」上最後6位號碼。該行指，首階段將先推出虛擬卡，並將全面支援手機錢包Apple Pay，會於今年稍後提供實體卡。

目前本港已有兩間虛銀包括匯立銀行（WeLab Bank）及由渣打牽頭的Mox，都先後與萬事達卡（MasterCard）合作推出無號碼的扣賬卡（Debit Card），而是次ZA Bank推出的「ZA Card」為減少客戶被盜用風險，同樣標榜實體卡沒有印上安全碼CVV及到期日，且亦可以靠手機應用程式鎖卡及解鎖。

ZA Bank表示，客戶以該實體卡免費於全港接受Visa的超過3000部自動櫃員機提款，同時支援全球近300萬部櫃員機。該行指，其將提供「ZA Verify」驗證功能，讓客戶能透過手機應用程式認證網上交易。消費方面，又預告將邀請外賣平台Deliveroo等迎合大家生活方式的品牌成為「ZA Card」特選商戶，讓客戶在消費時賺取回贈。

記者：溫藹紅

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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