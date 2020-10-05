安盛推出女性醫療保險計劃，提供婦科門診、婦科治療、體檢和女性癌症保險賠償等，每年保費平均3500元至4000元，視乎投保人年齡而定，另外產品亦向受保人提供美容、輔助生育服務等折扣優惠。

安盛董事總經理（醫療及偏員福利業務）許以敏表示，現有自願醫保主要提供住院保障，不過婦科看病、檢查等多以門診為主，推出產品可輔助自願醫保。產品續保年齡最多至60歲，因為60歲後的女性醫療需求與男性大致相同，這部分可由自願醫保保障。

至於會否推出針對男性的醫療產品，許以敏表示女生有獨特的醫療需求，若出現不少男性醫療保障的需求，該行也會推出男性產品。向產品提供醫療服務的養和醫院副院長陳煥堂補充，因為女性較男性有更多的生理轉換情况，例如月經等，有不尋常情況出現時，較多機會需要面見醫生確定只是生理問題還是出現疾病，因此產品設有婦科門診保障。

許以敏表示，該行投保的自願醫保保單有95%是投保靈活計劃，問及標準計劃的42萬保額是否不足，她認為標準計劃的保額現時成為了業界醫療產品保障的最低標準，市民可自行選擇，即使是靈活計劃，也有不同的保額選擇。

記者：歐陽偉昉

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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