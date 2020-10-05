恒指高開580點回順，之後升幅曾收窄至215點，半日收報23,801點，升342點或1.46%；國指升0.71%。大市半日成交545億元。恒生中型股升0.29%，小型股指跌0.27%，整體表現參差。

匯控（0005）大漲半成，保險股做好，友邦（1299）、中壽（2628）升逾4%；本地地產收息上升，九倉置業（1997）、信置（0083）升3、4%。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）升2%、3%，支撐恒指表現。不過，科技股個別發展，恒生科技指數微跌，硬件股受壓，中芯（0981）跌半成，舜宇（2382）跌2%。汽車及零部件股下跌，吉利（0175）、敏實（0425）跌3%。消費、新能源繼續成為焦點，安踏（2020）、海底撈（6862）升3%、5%。信義光能（0968）、中燃氣（0384）升4%；信義能源（3868）、龍源（0916）升7%。

龍源編製「十四五」發展規劃中，佈局兩個千萬千瓦級能源基地，加快推動建設一批百萬千瓦級新能源基地，同時規模化發展光伏。今年上半年集團新增簽訂風電及光伏開發協議遠超去年同期，光伏開發亦出現零的突破。早前龍源與控股股東國家能源成立合資，從事青海海西州100兆瓦光伏項目以及其他電力項目，反映集團加大其他新能源發展。

股價方面，龍源8月初升上6.1元年內高位回落，近日考驗100天線4.6元支持守穩回升，今早升穿50天線5.05元，走勢改善；5元關口成為短線重要支持，中線有望反覆上試5.5元及6元阻力。

劉思明

投資版副主編