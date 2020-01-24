恒指今早高開580點即見半日高位，升幅一度收窄至215點，半日升342點或1.46%，報23801點，成交金額544億元；國指升66點或0.71%，報9463點。恒生科技指數收報7080點，跌0.1%。

走勢上，高位24039點，逼近20天線(24102點)，低位23674點，則企高於10天線(23642點)之上。

藍籌31隻升，18隻下跌，1隻無升跌。匯控（0005）升5.03%，收報31.3元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌3.25%，收報14.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。友邦（1299）升4.48%，收報79.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻106點。

中芯（0981）原材料、零件等受到美國出口限制，半日收報17.18元，跌5.19%。不過，跌幅不是恒生科技指數成份股中最大。科指12隻升，15隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報21元，升5%；跌幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.27元，跌6.9%。

SOHO中國（0410）今早突然抽高，最多升23.92%，為今年3月20日後最大升幅，最高見2.59元，創逾1個月新高。半日升11.9%，報2.34元。

花旗中金料10月賭收續跌，濠賭股下跌，新濠國際發展（0200）收報13.1元，跌3.39%；美高梅中國（2282）收報9.48元，跌1.35%；澳博控股（0880）收報8.98元，跌1.64%；永利澳門（1128）收報12.2元，跌1.29%；銀河娛樂（0027）收報51.6元，跌0.67%；金沙中國（1928）收報30.1元，升0.84%。

破頂股份包括，雷蛇（1337）創52周高，見1.93元，收報1.87元，升6.86%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見124.8元，收報121.3元，跌0.08%；昂納科技（0877）創52周高，見6.49元，收報6.48元，升0.15%；創科實業（0669）創上市新高，見109.7元，收報100.7元，跌0.89%。

破底股包括英皇鐘錶珠寶（0887）平上市低位0.11元，收報0.11元，跌2.65%；電視廣播（0511）見52周低6.52元，收報6.54元，跌2.97%；中石化（0386）見52周低3.05元，收報3.12元，升0.32%；中信銀行（0998）見52周低2.97元，收報2.98元，跌0.33%；民生銀行（1988）見52周低4.02元，收報4.04元，跌0.49%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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