澳門9月博彩毛收入瀉90%遜預期兼連跌12個月，花旗、中金預計10月份賭收會再跌70%。另外，澳門黃金周首3日訪客跌87%，濠賭股向下。

花旗、中金認為澳門10月賭收雖略有改善，但復蘇步伐仍緩慢。花旗認為，由於中國中介降低風險偏好，9月的博彩業跌幅比預期的還差，預計國慶黃金周只有「輕微的積極影響」，預計10月賭收跌幅收窄至70%，至80億澳門元，認為內地遊客簽證完全恢復之前，澳門訪客數量和酒店入住率料保持疲軟。中金亦預計10月的賭收將下降60%-70%。

澳門公布的十一黃金周統計數據顯示，10月1日至3日，累計到訪旅客按年跌87.2%，而來自內地的訪客跌86.1%。

濠賭股向下，銀娛（0027）跌0.4%，報51.7元；金沙中國（1928）升0.5%，報30元；新濠（0200）跌2.8%，報13.18元；澳博（0880）跌1.7%；美高梅（2282）跌1.2%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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