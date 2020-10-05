長假期期間爆出黑天鵝，美國總統特朗普患上新冠肺炎，周末有報道指他非常疲倦，開始有出現呼吸困難。市場反應頗為激烈，上周五亞洲時段美股期貨急挫2%，美股開市也大跌，但之後走勢分化，道指僅跌134點或0.48%，納指則跌2.2%。要留意是市場避險情緒只略為上升3%，上周五呈先高後低，也未有升穿9月下旬高位的28.5，金價、10年期債息也沒有異樣。

美國總統可決定未來政策，如特朗普的大力度減稅就開啟了美股的牛市，故每4年一次的選舉會對股市有深遠影響。現在的設局是民主黨候選人拜登支持度遙遙領先，市場也應該已反映了他增加企業稅傾向的預期，那特朗普確診會否大幅改變此一設局，是現在最重要的問題。

一般來說，領導人患病後，支持率都會上升。例如巴西和英國首相此前確診，民意調查都穩步上揚。最新一次民調數字仍是辯論後，並未更新至確診後，暫時未有答案。但今次總統選舉頗為奇怪，拜登整個從政生涯都沒有重大政績，除了親中親共外，沒有令人有很鮮明的印象和立場。

他的支持者其實主要是憎恨特朗普，而不是真心支持他。特朗普確診後，憎恨他的人會否轉為喜歡他，又似乎可能性有限。當然，對於一些中間派來說，確診或會令他們更傾向投票予特朗普。

領導人患病後 普遍支持率上升

上述分析假設特朗普能成功康復。雖然有指他已呼吸困難，但此前約翰遜也一度轉為重症，最終也成功康復，若美國傾國之力搶救，成功機會還是很高。但萬一真的出事，或會根據美國憲法，由其副手、副總統彭斯代表共和黨競選總統。這會令市場對總統選舉的基本情境徹底改變。

民眾憎恨特朗普，主要是抗疫不力，而疫情又令大量基層市民生活困難，大家自然歸咎於現屆政府；再加上近期的BLM事件，特朗普又一直強調白人至上；多家傳媒又與他對着幹，全力揭露他的醜聞，更令民眾討厭他。若改由彭斯出選，民眾討厭的程度應會下降，特別是對手是78歲的親中派拜登，再加上若特朗普患新冠肺炎身亡，彭斯一定會有額外的同情分，選情隨時逆轉。只是這一情境的前提是特朗普出事，可能性很有限。

料恒指可反彈304點或1.3%

面對不明朗的前景，市場下跌，但內部結構分化，沽售集中在科技股，但細價股逆市上升，房屋、運輸等傳統板塊也向好。即使9月新增職位僅66.1萬人，遠低於預期的85萬人，增幅連續第3個月下滑，並自4月後首次跌至100萬人以下，但也未有拖累舊經濟股表現。這可能是沽增長、平掉舊經濟的淡倉，但整體市場內部分化，並未見資金出逃的情况，大跌機會有限。

一潭死水的港股在長假前最後一天出現起色，科技股轉強，恒大（3333）更挾升20%。由於是季結兼月結，單日表現不能作準。但國慶長假後A股表現多數理想，同時螞蟻集團招股在即，以阿里為首的科技股應有所表現。以ADR推算，恒指將可反彈304點或1.3%，希望本月能收復一些9月份的失地。

[張兆聰 還看今朝]