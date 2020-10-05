港股連續4日長假，其間外圍股市波動，但料不會改變港股超賣反彈的方向。周末前離岸人民幣匯價已回升至月中最強水平，富時A50指數期貨於上周三後先升後回，以至全周依然錄得升幅。

上周恒指只有三個交易日，低位回升，長假前周三曾急升至23780點，之後高位回順，收報23459點，全周升223點或0.96%；國指升1.02%。受到長假氣氛影響，加上港股通暫停，上周大市日均成交僅925億元，低於60天平均逾三成。港股通要到本周五（9日）才恢復服務，料交投疲弱持續。

走勢上，恒指超賣反彈，上周升至10天線已受阻，尚未能收復20天線24160點或前平台底24300點，中線向淡。此外，恒生大型股指數、小型股指數低位回升，未能收復失地，仍受制7月、8月低位；只有中型股指數走勢較佳，守住7月低位回升。

恒指未收復20天線 中線向淡

行業方面，據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，上周有近四成升超過2%，明顯跑贏恒指國指；環保及新能源升7.7%表現最強，汽車及相關、內房及物管升5%、6%，本地零售服務、科技器材、工業升3%、4%，各有超過七成股份上升。不過，內房物管、本地零售行業只有一兩成股份高於行業平均，反映行業強勁升幅由少數股份帶動。環保新能源、科技等有三四成股份高於平均。

恒指國指上周反彈，兩指數成分股大部分仍低於10天線、20天線、50天線（主要均線）；低於10天線、50天線比例達八成，低於20天線更接近九成。本報數據庫涵蓋約350隻股份，低於主要均線的比例約七成，整體中線偏淡為主。

周大福倘守9.6元 短線料可延續升浪

內房物管、科技業上周做好，但股份高於20天線比例不足三成；航空業上周升近3%，全線低於20天線，可見部分行業反彈，但中線向淡。紡織及服飾行業上升2%多，表現溫和，但行業有八成股份高於20天線，中線向好；環保新能源、汽車業有超過六成股份高於20天線，其他行業不足一半。

紡織服飾股周大福（1929）、申洲（2313）、李寧（2331）、波司登（3998）等上升動力較強，調整中的周大福及後起的波司登皆可留意。周大福前周（9月21日）升至10.7元高位回落，調整倘能守9.6元，短線料可延續升浪尋頂；波司登繼10天線後20天線快升穿50天線，逐步形成中線趨升走勢，美中不足上周成交偏低，入市止蝕位可設於10天線（現約2.3元）。

[劉思明 數據尋寶]