恒指今早高開580點或2.48%，報24039點，成交金額46億元；國指今早高開157點或1.68%，報9555點。恒生科技指數開市報7255點，升2.37%。

藍籌43隻升，5隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升7.97%，報109.7元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.62%，報55.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升6.72%，報81元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻160點；碧桂園（2007）跌0.53%，報9.43元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

中國芯片製造商中芯國際（0981）發公告指，經過多日與供應商進行詢問和討論後，得知美國商務部已向部分供應商發出信函，對其出口的部分美國設備、配件及原物料會受到當地管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。中芯國際開市報17.6元，跌2.87%。

傳國泰（0293）裁員千人，國泰開市報5.45元，升1.87%。

創新高股份方面，比亞迪股份（1211）開市報122.8元，升1.15%；創上市新高，見122.8元。創科實業（0669）開市報109.7元，升7.97%；創上市新高，見109.7元。