送餐平台Deliveroo醞釀上市多時，早前消息稱其或於明年在倫敦進行IPO。英國媒體Sky News今日報道稱，Deliveroo現時已經與投行高盛為IPO進行準備工作。報道引述消息人士稱，公司本次上市的估值或超過20億英鎊（約為200.5億港元）。Deliveroo對Sky News報道拒絕置評。報道引述另一消息則稱，公司仍未有明確上市時間表。

報道續指，Deliveroo在之後的幾個月將會陸續聘請更多投行。作為英國最大送餐平台，受惠新冠疫情，Deliveroo業務迅速發展。於今年8月，英國競爭及市場管理局（CMA）批准了美國電商巨頭亞馬遜牽頭對Deliveroo的一項融資，融資輪金額達5.75億美元（約為44.85億港元）。融資完成後，亞馬遜將持有Deliveroo的16%股權。

Sky News今日報道引述消息稱，Deliveroo在英國的平台共有4.4萬家餐廳，並與包括Morrison's在內的16個大型連鎖商店達成合作伙伴關係。不過，公司在英國仍面對來自Uber Eats以及Just Eat Takeaway.com的激烈競爭。