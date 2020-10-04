稅季又到，花旗香港推出稅貸優惠，實際年利率最低1.78厘（見表），較去年的2.01厘低，最多借200萬元或月薪12倍，還款期介乎6至60個月。東亞銀行（0023）雖暫未見有稅貸產品，但該行推出的分期貸款服務，實際年利率最低亦為1.78厘，但貸款上限為120萬元或月薪12倍，還款期則介乎12至60個月，均為全城最低息的銀行之一。

此外，星展香港推出的定額私人貸款產品，實際年利率最低1.8厘，還款期同樣介乎12至60個月。

然而，今年登場的虛擬銀行，部分亦有推出低息的私人貸款產品，傳統銀行除了需面對「財仔」挑戰外，亦要備受虛擬銀行夾擊。當中眾安銀行（ZA Bank）及天星銀行（Airstar Bank）已先後推出低息的私人貸款產品，其實際年利率最低分別為1.86厘及1.85厘，而且貸款門檻僅為5000元，最多可借100萬元或月薪12倍。

除了打「低息戰」之外，虛擬銀行亦推出各種招數搶客，當中眾安銀行曾推出3個月零息貸款10萬元優惠，該優惠活動昨天完結後，眾安便立即推出貸款抽獎活動。天星則於7月初時推出免文件貸款服務，及後又為客戶提供免費信貸報告及利率折扣等。

相比之下，傳統銀行目前普遍則以現金券回贈作為額外優惠，例如東亞、星展及花旗的貸款現金回贈金額介乎1000至6000元。