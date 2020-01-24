近一年多香港經濟轉差，銀行風險承受能力下降，反成俗稱「財仔」的私人財務公司吸金機會。環聯報告顯示，近年財務公司無抵押私人貸款市佔率持續上升，今年次季已升至27.4%，同時更積極吸納高質素客戶，意味銀行正在收縮。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑認為，財務公司與銀行各具優勢，估計未來兩者在信貸市場上保持較大競爭。

據環聯《2020年第二季信貸行業分析報告》，近兩年財務公司在無抵押私人貸款市場的市佔率持續上升（圖1），今年首季逼近29%，銀行則由兩年前的75.5%收縮至同期的近72%，不過第二季則回升至72.6%，恢復至去年同期水平。財務公司次季整體私貸餘額雖然按年下跌4%，但過去兩年同期都上升逾9%，銀行今年第二季跌3.6%，跌幅雖小於財務公司，但過去兩年每個季度都持續下跌。同時財務公司目標客戶近年亦已延伸至傳統銀行客，即信貸評級達到標準（Prime）或以上水平，包括CC、BB、AA評級客戶。

過去兩年 積極搶各類型客戶

數據顯示，高質素客戶（prime or above）在傳統銀行的貸款餘額，自去年首季起減少，至今年次季才回升1.2%，但財務公司在這段期間力吸銀行客戶，貸款餘額在去年一直勁升10%以上（圖2）。至於高信貸風險客戶（below prime）的貸款餘額，財務公司於今年第二季錄得下跌，但其過去兩年每年一直保持單位數升幅，同期銀行維持大約10%水平跌幅，反映高信貸風險的客群仍然以財務公司佔得較多。

劉俊傑表示，財務公司在過去兩年，不論是私貸或循環貸款都非常積極爭取市場份額，亦並非只傾向信貸風險高的客戶，而是不斷吸納所有類型，但他認為財務公司與銀行各有優勢，估計未來兩者在信貸市場將繼續保持較大競爭。

相對全球 港消費者違約風險低

隨着疫情衝擊本港經濟，該報告顯示今年第二季大部分主要消費貸款類別的信貸查詢減少，當中銀行信用卡按年減少28.6%；但置業需求仍然強勁，按揭查詢量有所上升。信用卡的應繳款項結欠按年下跌8.2%至1276億元，無抵押循環貸款按年則下降9.4%至260億元。

截至今年首季主要信貸類別新增貸款宗數均有所下降（圖3），當中銀行信用卡的新增貸款宗數跌幅最大，按年跌32.4%至37.4萬宗。劉認為，本港經濟及失業率持續惡化，銀行和財務機構在疫情期間借貸批核審慎，消費者借貸意欲亦變得慎重，個人消費等支出下跌，以致信貸市場放緩，但相對全球，香港消費者信貸市場的違約風險仍甚低。

明報記者︰溫藹紅