積金局主席黃友嘉今日於網誌指出，強積金制度今年將踏入20周年，經過年月累積，加上善用「複息效應」，供款期愈長供款額愈多，打工仔將來退休的保障更大。據強積金受託人提供資料顯示，在2000年12月強積金制度推出時開立，持續收取供款至去年12月底的帳戶，平均累積強積金42萬元，計及強制性及自願性供款，帳戶平均累積強積金已超過100萬元。

他指出，強積金制度總資產由首兩年多不足6,000萬元，到今年8月已超過一萬億，說明退休制度需要長達三、四十年才發展成熟，其中3,200億元是扣除收費後的淨投資回報，扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%，高於同期的1.8%通脹率，證明當年的方向正確。

香港早在90年代已討論退休保障問題，當時只有約三分之一工作人口享有退休保障，包括長俸制政府公務員、享有法定退休金的教師及有職業退休計劃的企業僱員等。由於出生率持續偏低，人均壽命愈來愈長，建立可靠又能照顧大部份人的退休保障制度實在刻不容緩。

當年制定強積金制度時，參考了世界銀行在1994年倡議的多支柱退休保障制度的第二支柱，即不論政府財政狀況如何，都不會出現因為計劃資產不足而須由政府、僱主或僱員補貼以向成員支付累算權益的情況。雖然有一些不認同制度的聲音，抗拒定期定額供款的做法，但強積金制度的初心是透過定額供款的設計，以「平均成本法」的概念，協助打工仔建立為退休儲蓄的紀律，這份基本保障對基層市民更為重要。