美國總統特朗普確診新冠肺炎，股市受避險情緒帶動下挫，加上9月份非農業職位增長66.1萬份，增長少於預期的85萬份，為5月開始復蘇以來最小的增幅，美股三大指數下跌，尤以科技股最傷，納指報11075點，跌2.22%。白宮期後指特朗普可正常工作，大型周期股回升，收窄道指和標普跌幅，道指收報27682點，跌0.48%，標普500指數報3348點，跌0.96%。

路透社報道指，投資者正為民主黨總統候人拜登當選作準備。投資者在周三預計美國總統選舉不會有明確贏家，不過昨日因為特朗普確診新冠肺炎，阻礙競選活動，降低出現有爭議性的選舉結果。基金管理公司Hercules Investments首席執行官James McDonald表示，預期機構投資者將開始為投資組合減低風險，並加強對沖應付市場波動，他們正提升為拜登當選所作的準備，例如對稅收、貿易和預算的影響。

受避險情緒影響，美匯指數自周四曾低見93.5點，一度回升至接近94點水平，周五收報93.81點，上升0.1%。日圓昨日亦自105.6水平，最多升至104.95的一周高位。金價則因美元造好而下跌，收市失守每盎司1900美元，報1898.3元，不過本周仍升1.71%。

恒指夜期早段低開，不過開市後不久已迅速回升，收報23753點，上升1.38%，高水294點。ADR港股比例指數報23846點，上升1.62%。中海油（0883）ADR折合報7.3元，比本港周五收市低2.08%。匯控（0005）ADR折合報30.8元，比本港周五收市高3.35%。