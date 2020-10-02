TikTok交易進度緩慢 各方為延至11月大選後做準備
文章日期：2020年10月2日 15:41
彭博引述消息指，由於仍有交易細節待解決，以及美國總統特朗普將精力放於大選，交易中涉及的所有公司目前正為審批過程持續到11月大選後做準備。
雖然早前特朗普「支持」甲骨文收購TikTok的方案，但最終方案仍有待美國外商投資委員會(CFIUS) 批准，而目前有幾個問題仍未解決，包括數據安全性，新公司TikTok Global的中國所有權以及可能的50億美元教育基金。
據報，雖然特朗普曾指若未能在11月12日前達成協，TikTok將在美國停止運營，但知情人士稱，如果進入下個月，談判仍在進行的話，截止日期可能會改變。所以出現目前各方為交易在11月大選後作準備。
TikTok的一位代表不予置評，甲骨文沒有立即回應置評請求。CFIUS對其工作不予確認、否認或置評。
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