花花公子落實借殼上市 事隔9年重返資本市場
文章日期：2020年10月2日 12:02
《花花公子》 (PLAYBOY) 雜誌母公司 Playboy Enterprises發聲明指，透過SPAC併購上市(借殼上市)，是9年後PLAYBOY再度重返資本市場。
Playboy 將與Mountain Crest合併，交易估值為3.81億美元(29.5億港元)，作為交易的一部分，Mountain Crest將向投資者出售其5000萬美元的普通股。預計交易於明年第一季完成，將由《花花公子》行政總裁Ben Kohn執掌，股票代碼為「PLBY」。
《花花公子》成人雜誌，於1953年由實業家海夫納 (Hugh Hefner) 創立，現任總統特朗普曾登上1990年3月封面。
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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
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