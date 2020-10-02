《花花公子》 (PLAYBOY) 雜誌母公司 Playboy Enterprises發聲明指，透過SPAC併購上市(借殼上市)，是9年後PLAYBOY再度重返資本市場。

美國著名成人雜誌《花花公子》擬借殼上市

Playboy 將與Mountain Crest合併，交易估值為3.81億美元(29.5億港元)，作為交易的一部分，Mountain Crest將向投資者出售其5000萬美元的普通股。預計交易於明年第一季完成，將由《花花公子》行政總裁Ben Kohn執掌，股票代碼為「PLBY」。

《花花公子》成人雜誌，於1953年由實業家海夫納 (Hugh Hefner) 創立，現任總統特朗普曾登上1990年3月封面。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

其他報道

美國參議院向Facebook谷歌和Twitter發傳票 另擬收緊反壟斷法

特朗普幕僚確診 曾出席電視辯論 特朗普將進行隔離

瑞德西韋「即將」獲批 牛津-阿斯利康疫苗加速審核

華為網絡安全評估中心：華為設備存在「關鍵性」缺陷

眾議院通過共和黨反對的刺激議案 美期轉跌近0.3%

特朗普簽署臨時法案 避免聯邦政府大選前停止運作

日股恢復交易 東證升0.8% 日經升0.7%

憧憬通過刺激方案 經濟數據分化 美股微升 道指升35點