由華為和英國政府共同設立的華為網絡安全評估中心(HCSEC)發表報告，指在華為的固網寬頻產品中發現，由於代碼質量不佳和運行系統老舊所導致的「關鍵性、面向用戶的漏洞」，「英國運營商需要採取特別行動來緩解風險」。

HCSEC監督委員會報告指，華為修復了該安全問題，沒有發現漏洞遭到利用，但是，當時的修復工作引發了新的、不同的「重大問題」。其得出結論稱，事件「進一步證明華為工程程序的缺陷仍然存在」。

雖然報告指情況罕見，具有「國家重要性」，但英國國家網絡安全中心不認為所發現的缺陷是由於中國國家干預所致。

華為發言人回應外電就報告內容查詢時指，華為是唯一一間面臨如此嚴苛安全監管的供應商。「華為建議英國以同等嚴格的標準對所有供應商進行評估，以提升每家供應商的安全標準」。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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