美股微升，市場正評估美國下月大選前通過額外刺激經濟計劃的可能性，另一方面，市場亦關注疫情發展及疫苗獲批的情況。道指高開158點後，最多曾升259點，低位則跌112點。科技股造好。經濟數據方面，上周首次申領失業救濟人數為83.7萬人，較預期的85萬為佳，亦較上月的87.3萬低。不過，ISM製造業指數報55.4，差過預期的56.5，及低過上月的56。

道瓊斯工業平均指數收漲35點，升幅0.13%，報27816點。標普500指數收漲17點，升幅0.53%，報3380點。納斯達克綜合指數收漲159點，或1.43%，報11326點。

Visa 升1.69%，報203.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而Caterpillar跌1.64%，報146.71元，拖低道指16點。

科技股方面，蘋果收市報116.79元，升0.84%，谷歌母公司Alphabet收市報1487.9元，升1.52%，亞馬遜收市報3221.26元，升2.3%，Facebook收市報266.63元，升1.8%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報361點。德國DAX指數收跌0.24%，報12730點；法國CAC 40指數漲0.43%，報4824點；英國富時100指數收漲0.23%，報5879點。