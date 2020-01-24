騰訊PCG成立兩周年 斥約2億元人幣向員工送華為折疊屏手機

內地媒體報道，騰訊（0700）平台與內容事業群（PCG）舉行成立兩周年的員工溝通活動。據PCG員工透露，騰訊向逾1萬名員工送贈華為Mate Xs 5G手機作為禮物。

據報，Mate Xs是華為今年2月推出的一款折疊屏手機，售價達16999元人民幣（下同），意味是次騰訊斥資近2億元向員工送禮。

事實上，是次並非騰訊首次向員工送贈手機。去年12月，因騰訊雲在三季度就完成了百億的收入目標，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊成員每人均獲得一部iPhone 11 Pro作為獎勵。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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