美國對沖基金巨頭、億萬富豪庫伯曼(Leon Cooperman）表示，美國有「三個股票市場」。第一個市場是「FAANG」市場，即由Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix及Google母公司Alphabet等大型科技股構成的市場，這些科技巨頭正從新冠疫情中受益。他認為，上述科技股比黃金更好。

庫伯曼指，他最大的持倉是Alphabet，微軟及亞馬遜亦重倉，Facebook倉位較小，並感嘆自己過早清倉蘋果股票。但他亦提醒，這些股票的失敗率通常很高，市場以前也經歷過這樣的情況。

第二個市場是他所說的羅賓漢（Robinhood）市場，指的是年輕的散戶投資者參與的零佣金炒股平台，他們會買入赫茲、美國航空和柯達等已經破產或陷入困境的公司的股票。庫伯曼指，自己對這個市場不屑一顧，形容其「會以眼淚收場」（it’ll end in tears）。

第三個市場則是「市場的其餘部分」（the rest of the market）。庫伯曼指，「那裡有大量的價值，你只需要相應地管理你的風險」。

被問及特斯拉（Tesla）)屬於上述三個市場中的哪一個時，庫珀曼表示，自己沒有對特斯拉進行投資。「馬斯克是個天才，但他的行為讓我感到不舒服，比如他的twitter帖文等，他把公司的市值看得比什麼都重要」。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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