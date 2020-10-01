華為意大利總裁：準備接受徹底審查 以證明其技術不構成安全風險

《路透》報道，華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis表示，華為準備接受徹底的審查，以證明其技術不會對將在5G網絡建設中使用其設備的國家構成任何風險。

Luigi De Vecchis在華為位於羅馬的網絡安全中心的開幕式上表示：「我們將打開內部，我們可以接受活體解剖，以回應所有這些政治壓力」。他又指，即使華為面臨政治壓力，但無意退出意大利市場，且正在考慮在能源等領域推出更多產品。

在Luigi De Vecchis發表上述言論的同一天，美國國務卿蓬佩奧開始對意大利進行為期兩天的訪問。Luigi De Vecchis指，在蓬佩奧抵達意大利的同一天舉辦這場活動是一個巧合。

美國國務卿發言人稱，在與意大利總理孔特會面時，蓬佩奧強調美國和意大利有著大量的商業和投資聯繫，並就與中國做生意的風險發出警告。

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