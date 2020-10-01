英媒：大型科企或已秘密把香港用戶資料交予中國

英國《衛報》引述美國國務員官員稱，《港區國安法》實施之後，容許香港在被認為威脅國家安全的情況下索取敏感數據。該官員指，一些大型科技企業可能已秘密地向中方提交香港用戶的個人資料，但在《港區國安法》限制下，相關科企未能對外披露有關情況。

雖然個別科技和社交媒體公司，如Facebook、Google及微軟於《港區國安法》實施後表示，將暫停配合香港政府索取用戶訊息的要求，惟有法律專家、現任和前任美國政府官員等，都對有關科企抵制《港區國安法》要求的能力表示質疑。

報道引述該國務院官員指，中方可能已向科企索取資料，但在《港區國安法》局限下，有關科企不能如實披露消息，否則可能違法。

Facebook 和 Google 未有回應上述報道。微軟表示，他們正審視新法規的內容，又指他們較少收到香港當局有關的要求，但在審視法律的同時，已暫停回應相關要求。不過，微軟拒絕評論該美國國務院官員的言論。

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