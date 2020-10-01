2008年的暑假，港人的愛國情懷達到回歸以來的高峰。那年夏天，奧運在首都北京盛大召開，港人與內地同胞同呼同吸，既為香港選手打氣，亦為中國選手增添獎牌感到興奮、驕傲。喜的如獎牌榜節節領先，悲的如欄王劉翔因傷被逼退賽，都牽動著港人情緒，成為茶餘飯口的話題。奧運後的金牌運動員訪港，匯演門票一票難求，市民爭相一睹這群為國爭光健兒們的風采，彷彿能夠看到他們一眼，就能沾上一份國家的光榮似的。

然後，就沒有然後了。

去年的國慶日，全港因反送中而爆發大規模衝突。今年的國慶日，在港區國安法實施的陰影下，就算對港府有多大的不滿，抗爭者相信也很難再挑起甚麼風浪。國慶日，理應是慶祝一個國家的成立的大日子，然而對大部分香港人來說，卻難以因國慶日感受到極澎湃的愛國情懷。對自己坦白點，你有因國慶日而動容嗎？有感念共產黨先烈們艱苦創黨建國的辛勞嗎？再老實點，國慶日對你的意義，是否只是多一日可遠離上司老闆的假日？

這與因工作上而接觸的外國人，取態極不相同。無論是美英德法等大國、日韓等近鄰，抑或是來自比利時、立陶宛等小國的同事，幾經接觸後，不難發現他們普遍都對自己的國家感到自豪。榮光之處，可以是地理環境，可以是自由公平的制度，亦可以是國人素質。這樣說或許很虛無，但不難在日常接觸察覺得到。當然，香港的情況再特殊一些，經歷過百年的殖民地身份再回歸組國，無論對宗主國抑或祖國，都有種似近若遠的距離，對於身為英國海外國民、中國人抑或香港人，都有種難以產生共鳴的身份認同危機，再加上紅色教育仍然未有在本港植根，這亦可能是港人愛國情懷，始終與內地同胞有大段距離的原因之一。

當你去到海外，你會說自己是中國人還是香港人嗎？十居其九也會說自己是香港人。國家機器近年著手整頓教育界，希望在教學範圍及教材中，加入被修飾為國民教育的愛國教育、紅色教育，然而這些統籌教育改革的推手，卻似乎以為愛國只要說得多、說得密，人就自然會愛國起來，方法錯、心態錯，愛國教育成效自然不彰。說實在，如果不斷重複洗腦就有成效，《心繫家國》宣傳片不會播放了十多年，仍然只停留在「播新聞前會播國歌」的層面。

相對於硬銷，軟實力似乎效果明顯得多。2014年佔中後，香港又回復到原點。本來，北上消費已成為了年青人的假期日常，每逢周末，深圳的星河COCO Park、萬象城等大型購物中心內外，喜茶、奈雪の茶、探魚前，排隊的都是一群群香港年青人。再看看他們的娛樂，如懿、甄嬛成為他們煲劇之選。淘寶、微信、支付寶等，更早已融入生活，中港同化似乎成為大趨勢。政治上，西九兩次補選，建制派均成功取得議席，泛民碎片化的聲音不絕於耳，建制更劍指19年、20年的區選及立會選舉，預期可乘勝追擊。原本，只要甚麼都不用做，港人就會逐步被同化。然而，一場反送中運動，年輕人寧願戒掉喜茶、撇甩淘寶，也要與中國劃清界線。沉默的港人為捍衛核心價值，利用選票在區選踢走建制。這些都是在反送中前難以預計、但又並非毫無徵兆的結果。

某駐港機構的高官近日說：「作為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是一種正道」。回想12年前的北京奧運，甚至更早的中國太空人訪港，港人對中國並不抗拒，甚至因國家富強而漸生愛國之心。然而這份愛國情懷，卻是一點一滴地因眾多事端而被破壞。葉劉說，開放過多自由行種下了中港矛盾的禍根，這或許只是個起點。過去十多年，大批內地客湧入香港，雖然帶來龐大經濟價值，但同時也增加了兩地居民的磨擦，更驕縱了內地人「老子有錢就是王」的心態，令港人漸生反感。更多自由行來港，引發更多的社會問題，當問題大到觸發矛盾，而又不嘗試化解，套用外交部圖章式的發言，就會「傷害了人民感情」。

兩地資源的爭奪，亦激發更多矛盾。內地專才來港，港人從來不抗拒，更認為有助於推動各行業發展。就算是內地土豪來港搶奶粉、搶名店包包、搶買樓，香港奉行自由經濟，只要有錢，難道阻止他們血拼嗎？不，商家們、地主們更感激流涕，努力為人民幣服務。然而每日150個的單程證名額，促成大批內地基層來港生活，他們申請綜緩、輪候公屋，帶來了沉重的財政壓力、房屋問題。港人上繳的稅款，除了成為向新移民傾斜的的派糖措施，更成為政府為獻媚而興建的大白象工程的成本。以上種種，港人看在眼裡，記在心裡。

職場上，似乎沒有甚麼行業能避免內地人的進佔。若果是工作能力極出色的內地專才，憑本事晉身高職，當然合情合理。然而面對更多的情況是，內地人將他們習慣的裙帶關係、阿諛奉承的一套人事處理手法，也一併帶來本港。大量公司的大量部門，只要有內地人高層，就會出現一些如阿總的姪子、經理的舅仔等動不得、卻又無貢獻的人頭，更有甚者，有部分裙帶人士更喜歡作威作福，反打壓努力工作的職員。這些職場上的風氣轉向，亦是另一個加深中港矛盾的源頭。

至於政治上，更不用多說。以前的建制派，代表人物的曾鈺成、陳婉嫻，是深信背靠祖國能令香港更趨美好的有識之士，說話擲地有聲，就靠立場不同，也是言之成理。今日的建制派，卻是一群趨炎附勢的庸才，元秋、假博士等，不單能力欠奉，更只懂如錄音帶機般跟著指揮行事，欠缺獨立思考。部分建制人物，更挑戰市民對公職人員的期望底線，像允許調查對象修改調查文件的周議員，竟然至今仍毫無後果，還夠膽在議會上侃侃而談。當政權的擁護者，竟然是一群欠缺素質的庸才，你能期望人民會多喜愛受這個政權把持的國家？

回首京奧，恍如隔世。或許港人的愛國情懷，永遠也不會回到12年前的高峰，就算口說愛國，也只是看錢份上的利益性愛國，又或是屈服於脅逼之下的恐懼性愛國。義務和權利，從來是雙向的；若果愛國是義務，人民享有的權利是甚麼？當集會、遊行、發表反對聲音的權利亦逐漸失去，甚至連擁有免於恐懼的自由的權利亦失去，談何義務？

羅仕揚