03:46PM更新

日本交易所集團（JPX）旗下的東京證券交易所今早宣布，因系統故障問題，全日停止所有股票交易，日本交易所指，計劃替換硬件，並在今日重啟系統。

日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上表示，東京證交所的故障是由交易系統的設備引起，對投資者交易機會受限感到非常遺憾。金融廳官員指出，希望迅速確認詳細原因並努力盡快修復。

東證的股票買賣系統「arrowhead」提供商富士通表示，正在與東證協力應對，對故障內容和原因不予置評。

據悉，東證曾在2005年11月發生約3個小時所有股票無法交易的情況。 2006年1月也出現全面停擺，是次為時隔約15年的重大系統故障問題。

11:15AM

日本東京證券交易所宣布，因系統故障，今日全天暫停交易。公告指，沒有跡象表明暫停交易與黑客攻擊有關，目前無法確定系統恢復的時間，會在明天公布恢復交易的時間表。

有日媒報道，有關系統故障是因為硬件問題導致的。另共同社報道，當地今早9時東京開市前，股市信息發布出現問題。目前正加緊修復。札幌、名古屋和福岡證券交易所今日也停止所有股票交易。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

其他報道

Tesla中國產Model 3電動車據報使用寧德時代電池以降低售價

離岸價升穿6.76大關 見逾一周高

Moderna行政總裁：美國大選前不可能有疫苗

美國兩大航空公司宣布開始裁員 受影響員工合共達3.2萬人

特朗普簽署行政命令 下令擴大稀土開採

憧憬刺激經濟方案有進展 美股三大指數見半個月高