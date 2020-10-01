憧憬刺激經濟方案有進展 美股三大指數見半個月高

美國財政部長梅努欽表示，他與眾議院議長佩洛西商討推出刺激經濟方案有進展，惟參議院多數黨領麥康奈爾表示，雙方對經濟新措施談判仍存很大分歧，美股升幅收窄。

道瓊斯工業平均指數收漲329點，升幅1.2%，報27781點。標普500指數收漲27點，升幅0.83%，報3363點。納斯達克綜合指數收漲82點，或0.75%，報11167點，三大指數收市同創兩周新高。

全月計，道指跌近2.3%；標普500指數跌3.9%；納指跌近5.2%。總結第三季，道指升7.6%；標普500指數升近8.5%；納指升11%。

科技股方面，蘋果收市報115.81元，升1.5%，谷歌母公司Alphabet收市報1465.6元，跌0.02%，亞馬遜收市報3148.73元，升0.12%，Facebook收市報261.9元，升0.04%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報361點。德國DAX指數收跌0.51%，報12760點；法國CAC 40指數跌0.6%，報4803點；英國富時100指數收跌0.54%，報5866點。

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