東方匯理資產管理與中國銀行（3988）子公司中銀理財成立的合資理財公司匯華理財昨日在上海開業。匯華理財於近日獲銀保監發出牌照，為中國首家獲許開發、提供財富管理產品的外資控股合資理財公司，該行預計將於今年年底推出首隻理財產品。

匯華理財於2019年12月獲得中國銀保監會批准籌建，東方匯理資產管理公司佔股55%，中銀理財有限責任公司佔股45%。業務為向中國投資者提供投資解決方案，將主要從事發行公募理財產品、私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。

該行開業初期業務重點，為中國零售投資者提供財富管理產品，會先向中國銀行的客戶提供服務，並逐步在中國其他本地銷售渠道及線上銷售平台推出。此外，匯華理財將逐步拓展機構投資者客戶。

匯華理財表示，將推出一系列不同類型和期限的新產品，包括開放式及封閉式理財產品，投資於具有流動性的人民幣資產。該公司將提供固定收益及多元資產產品，旨在將風險控制在中低水平的同時，為投資者提供有吸引力的回報。匯華理財將在產品設計中引入國際的資產配置專長及嚴格的風險管理流程和工具，亦將採用東方匯理資產管理系統平台，並結合中國市場特色，同時融入中國本地信息技術工具。