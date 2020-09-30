香港8月零售銷售按年下跌13.1%，較7月跌幅大為收窄。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，去年8月受社會事件影響，整體零售銷售已跌逾兩成，對比2018年8月的跌幅依然嚴峻。她預計，未來4日長假期人流將會增加，有助出售日常用品的商戶，但港難出現「報復式消費」，只會在部分商戶出現，其他類別仍十分疲弱。

她預計，9月整體表現與8月相若，跌幅看似收窄但實際情況仍嚴重。10月表現有可能受中秋節所帶動，帶動個別與日常生活相關的行業回暖，表現仍是「旺丁不旺財」。協會會員反映，現時消費意欲仍十分疲弱，雖然限聚令漸漸放寬，但非必需品如服裝、珠寶的消費依然疲弱。

「黃金周」方面，謝邱安儀表示，去年社會運動已影響遊客人數，低基數影響下，相信今年10月零售跌幅較上半年繼續收窄，料跌10至逾20%。

她又指，在「保就業」計劃幫助下，令行業無薪假等措施穩定，關店情況則會繼續，行業支撐租金十分吃力，料計劃在11月結束後，部分商戶或會「撐唔住」。日前的調查顯示，如在今年底疫情反覆，加上租金壓力未紓緩，估計有四分一店舖結業。

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