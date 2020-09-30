政府今日公布，本年度首5個月，即4月至8月錄得財政赤字2326億元，而截至8月底的財政儲備減少至9277億元。

政府指，截至8月底的5個月間，政府整體開支為3601億元，收入則為1275億元，因此有2326億元赤字。政府發言人表示，赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多在財政年度的後期收取， 加上「現金發放計劃」和「防疫抗疫基金」下各個項目的付款。

而截至8月底，政府債項為77.5億元，當中主要是總值10億美元、2024年5月到期的綠色債券。另外，截至8月底的政府保證債項為566.66億元，包括2001年推出的中小企業信貸保證計劃、2008年推出的特別信貸保證計劃、2012年推出的中小企融資擔保計劃，以及香港科技園公司的商業貸款所作的保證。

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