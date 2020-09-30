新創建（0659）3年內出售了北京首都機場（0694）、新世界第一渡輪持股，亦已宣布出售新巴和城巴，行政總裁馬紹祥預計回籠資金90億元，他表示會持續改善資產組合，回流的現金會尋找項目，增加股東回報。

執行董事何智恒補充，現時市況下多了很多新機會，公司的投資目標是可在短時間增加盈利，有穩定收入和現金流，以及前景不錯的項目，與現有業務籌疇相關的投資者機會。

新創建去年收購富通保險，本港今年發生新冠肺炎疫情，何智恒表示內地訪客業務減少，短期內一定有不利影響，不過疫情後市民對保險的需求會增加。該行加強本港市場推廣，以及推出新產品，在5月至7月的本地客戶年化新保費上升四成，相信通過其應對市況的措施，相信疫情對影響不會太大。

市傳本港有壽險公司有意放售，何智恒表示會視乎個別情況，目標是能否與現有業務有協同效應，以及增加股東回報。至於分拆上市，他表示言之尚早，現時沒有上市的想法，目前會專注做好業務，加入融入新世界系內的生態圈。

對於收費公路業務，馬紹祥表示，連同去年收購的長瀏高速公路，今年6月的車流和路費已達去年12月的水平，車流按年上升了3%，反映內地車流復蘇勢頭不錯，希望隨中國經濟復蘇，業務可加快增長。對於收購，馬紹祥表示過去發展重點在大灣區和華中地區，因此會重點留意上述地區的機會。

記者：歐陽偉昉

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

中石化擬向國家管網售鋪底油 價值料77億人幣

金管局：8月港元存款增3565億元 年率化貸款增27%

金管局再沽124億港元

李嘉誠基金會增持長實77.1萬股

新創建全年經營溢利跌10% 全年股息持平

中車時代電氣：擬A股科創板上市

新世界去年核心少賺25% 今年擬再售150億非核心資產

本港8月新批出按揭貸款額按月減12%

恒生：第三次中期息每股0.8元

港8月零售銷售跌13.1%勝預期

渣打據報未經客戶批准 將存款轉帳至馬會投注戶口

恒指全日升幅收窄至183點 一周累升223點 阿里本周表現最佳

高薪搶人 台灣六大上市公股銀行 126萬年薪招攬港金融精英

AEON信貸半年溢利跌兩成 信用卡業務料難見大幅反彈