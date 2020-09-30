特區政府宣布，今（30日）正式成立「香港增長組合」管治委員會，當中委員會成員包括「超人」李嘉誠的外甥查毅超。委員需就投資組合提供策略性督導，及就投資準則及資產配置等事項作出指引，將由財政司司長陳茂波擔任主席，並由6名具豐富投資經驗的非官方人士出任委員，任期2年，即由2020年10月1日至2022年9月30日。

委員會的6名成員包括：利豐集團主席馮國經、 原光大控股執行董事及首席執行官陳爽、阿里巴巴（9988）副總裁車品覺、長和系資深顧問李嘉誠的外甥查毅超、第一東方投資集團有限公司董事長諸立力。

陳茂波表示，「管治委員會的非官方委員是私募及風險基金專才、財經界以及商界領袖。我期望他們能為『香港增長組合』的策略性事宜出謀獻策。」

「香港增長組合」是陳茂波於2020/2021年度《財政預算案》中宣布，在「未來基金」撥出部分款項，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，策略性投資於「與香港有關連」的項目，以爭取較佳回報的同時，鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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