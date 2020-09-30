恒大物業遞交上市申請 劉鑾雄領投45億元
文章日期：2020年9月30日 17:36
受財困傳聞困擾的恒大（3333），旗下恒大物業昨日（29日）向港交所（0388）遞交上市申請書，共由5家投行聯席保薦，分別是華泰國際、UBS瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂和海通國際。恒大物業於8月進行上市前戰略融資，最新估值達到837.5億港元，其中華置（0127）前主席劉鑾雄領投45億元。
恒大物業未有披露是次上市集資規模。該公司稱，8月13日進行了一輪戰略融資，其中劉鑾雄通過該輪投資獲得恒大物業5.37%的股權，涉資45億元。另外，華泰國際大灣區投資出資40億元，在機構投資者中排名第一。其餘投資者包括紅杉資本旗下SCC Growth、阿里旗下的雲峰基金、恒大總裁夏海鈞實際控制的AdvancePowerInternationalLimited等，合共購買恒大物業28.061%股權，涉及235億元。
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