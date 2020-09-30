中石化擬向國家管網售鋪底油 價值料77億人幣
文章日期：2020年9月30日 18:01
中石化（0386）發公告指，今日(30日)銷售公司與國家管網集團簽署《與油氣管道資產交易相關的鋪底油出售協議》，料鋪底油總價約77億元人民幣。
根據銷售公司與國家管網集團於 7月簽署的《關於支付現金購買資產的協議》，對於國家管網集團擬向銷售公司購買的鋪底油事項，包括資產量及價格等，另行簽訂相關協議進行約定。
今日所簽署協議，主要內容當中包括，鋪底油於協議約定的交割日24時起，從銷售公司轉移至國家管網集團；涉及的鋪底油預計約為127萬噸；鋪底油總價將按照鋪底油數量及單價計算，預計約77億元人民幣；國家管網集團應下月31日前向銷售公司指定的銀行賬戶一次性支付鋪底油總價。
中石化全日收報3.11港元，跌0.32%。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道