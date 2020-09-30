中石化（0386）發公告指，今日(30日)銷售公司與國家管網集團簽署《與油氣管道資產交易相關的鋪底油出售協議》，料鋪底油總價約77億元人民幣。

根據銷售公司與國家管網集團於 7月簽署的《關於支付現金購買資產的協議》，對於國家管網集團擬向銷售公司購買的鋪底油事項，包括資產量及價格等，另行簽訂相關協議進行約定。

今日所簽署協議，主要內容當中包括，鋪底油於協議約定的交割日24時起，從銷售公司轉移至國家管網集團；涉及的鋪底油預計約為127萬噸；鋪底油總價將按照鋪底油數量及單價計算，預計約77億元人民幣；國家管網集團應下月31日前向銷售公司指定的銀行賬戶一次性支付鋪底油總價。

中石化全日收報3.11港元，跌0.32%。

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