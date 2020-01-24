新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛今午在業績發布會上表示，集團雖然近年持續出售非核心資產，但是並非撤資，集團在港成立50年，反而在逆市下做好防禦，增加現金流及控制好成本。他們計劃在2021至2023年度，每年在港售樓超過200億元，並且部署推出大圍站柏傲莊銷售，亦預期在2021年度內地的合同銷售逾200億元人民幣，保持按年複合式雙位數增長。

他預期，在市場換樓客多，加上處於低息環境，料中小型樓樓價平穩，中高端樓樓價會有5%升幅，對香港樓市審慎樂觀有信心。至於集團會否參與競投中環海濱及山頂文輝道地皮，他則謂，會積極研究政府推出的標書合同條款。雖然現時，他無法預計疫情反覆下，發展情勢如何，但是集團成立50周年，並對香港很有感情，曾經經歷過上落，長遠對香港仍然有信心，相信香港經歷震痛後會很快恢復過來，因此仍然會繼續在港投資。

在過去一年度，新世界已出售非核心資產106億元，超越預期，鄭志剛指出，新一年度的非核心資產出售亦達130億至150億元，目標是增加現金流，用作投資優質資產，此前出售非核心資產的價錢及價值合理。他強調，集團非從香港撤資，仍然對投資香港有信心，反而要在逆市中「現金為王」下，增加防禦能力至非常充足充分的水平，取得現金流，及做好成本控制。現時集團可動用資金達1067億元，現金及銀行結餘達670億元，料足夠未來數年發展所需。另因為員工是集團的寶貴資產，因此不會輕易裁員，而是和員工共渡時艱。

過去一年度新世界在內地售樓錄得銷售182億元人民幣，大灣區佔比逾60%，物業銷售毛利率達76%。當中深圳太子灣樓盤銷售已超過90億元人民幣，種種情況，鄭志剛稱，均令集團對大灣區的發展有信心。

在疫情下，鄭志剛明言，集團「不會等運到，別人恐懼我們進取」，料疫情W型發展，因此強攻疫後新經濟，因此集團展開「疫後2.0」的計劃，在建築設計、零售、養生養老，依個人客戶對注重健康、綠化的需求配合，置入新世界的零售產品、酒店服務、住宅設計及保險業務。例如在零售方面，尖沙咀K11 Musea舉行Festival，錄得銷售逾3億元，第二季度銷售更逆市上升，按季增長35%，估計第三季按季增長60%。在報復式消費帶動下，他們大搞智慧零售，結合線上線下，及運用人工智能推送下，提高針對目標客戶的精準度。他說，在港線上新渠道銷售佔比達15%，料會持續遞增。

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