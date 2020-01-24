金管局公布8月份貨幣統計數字，港元存款錄得7.71萬億元，按月上升3565.09億元或4.8%，按年更上升8684.65億元或12.7%；同月美元存款錄得5.33萬億元，按月亦微升0.4%。香港人民幣存款為6717億元人民幣，按月上升2.0%；跨境貿易結算的人民幣匯款總額為5303億元人民幣，按月下跌9.9%。

金管局稱，8月份存款及貸款的上升，主要由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，8月份存款總額及港元存款分別上升0.9%及1.4%。

同月，貸款與墊款總額錄得11.13萬億元，按月上升2.3%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）按月上升3.4%至7.88萬億元，在香港境外使用的貸款則微跌0.1%至3.25萬億元。同月，年率化貸款按月大幅增長27.27%，不過若撇除新股認購的相關貸款，年率化貸款則錄跌幅，按月跌0.7%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率微升0.1個百分點至8月底的85.1%。

記者：溫藹紅

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