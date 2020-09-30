新創建（0659）公布截至今年6月底的全年業績，經營溢利按年下跌10%至35.14億元，按年25.35%。末期股息每股派0.29元，連同中期股息每股0.29元，今年度股息派0.58元，與去年度一致。

核心業務經營溢利按年減10%至31.46億元，主要業務的道路業務，於今年上半年因新型冠狀病毒爆發，以及中國政府於2020年2月17日至2020年5月5日為期79天對所有收費公路推行前所未有的免收通行費政策 而受到不利影響，經營溢利下跌50%至9.07億元。

該行指，交通流量及路費收入自2020年5月起恢復收取車輛通行 費以來均已強勁回升。再加上新收購的長瀏高速公路的貢獻，集團道路組合於2020年6月份的整體交通流量按年增長約3%，路費收入大致回復至2019年12月時的水平。

去年11月新創建完成收購富通保險，八個月內的應佔經營溢利為7.5億元，減少集團經營溢利的跌幅。今年上半年，富通保險的新業務價值為1.8億元，新業務價值率為22%，年化新保費為8.07億港元，按年同期只減少約12%，總保費達44.821億元，上升19%。該行指，上半年雖然為控制新型冠狀病毒蔓延而關閉邊境及實施防疫措施，導致來自中國內地旅客的業務受到嚴重影響，但惟香港市場的銷售仍然保持強韌。

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