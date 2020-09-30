中車時代電氣（3898）公布，建議發A股並在科創板上市，有關時間將由上交所批准及中證監註冊後擇機進行。

建議發行新A股約2.4億股，佔經發行總股本約17%，H股比例將由46.5%降至38.6%。暫未有定價。

募集資金將用於軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目、新產業先進技術研發應用項目、新型軌道工程機械研發及製造平台建設項目、創新實驗平台建設工程項目和補充流動資金。

中車時代收報25.9元，升1.5%。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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