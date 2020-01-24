新世界（0017）公布全年業績，受期間的社會運動及疫情影響，截至今年6月底止財政年度錄得65.89億元基本溢利，按年倒退25.2%，惟跌幅已較上半年收窄。末期息每股派1.48元，全年每股股息合共2.04元則按年持平。新世界表示，去年度已出售逾100億元非核心資產，集團將優化資產組合及回報，提升企業效益，為股東創造更多價值，另仍有130至150億元資產可於2021財政年度出售，將帶來額外現金流予核心業務發展。

據業績公告，受期內售樓入帳減少影響，新世界去年度收入下跌23.1%至590.08億元，加上同期投資物業估值收益大跌，令純利急挫逾九成至10.96億元。集團表示，截至今年6月底止，在香港未入賬應佔物業合約銷售收入約122.95億元，其中70.29億元將於2021財政年度入賬。

此外，集團表示，期內商場K11 MUSEA 及寫字樓項目K11 ATELIER King's Road開幕，儘管已為租戶提供租金減免，但仍帶動物業投資分部收入按年增年增長近兩成。

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