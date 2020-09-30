本港8月新批出按揭貸款額按月減12%
文章日期：2020年9月30日 16:45
金管局公布8月份住宅按揭統計數據顯示，新申請貸款個案按月減少18.1%至1.08萬宗；新批出的按揭貸款額按月減少12.2%至377億元。
在8月份新批出的按揭貸款額中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少21.2%至65億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少11.8%至262億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加1%至51億元。
8月份新取用按揭貸款額份減少3.5%至303億元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，8月份按月上升1.3個百分點至92.9%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，8月份按月下降0.9個百分點至4.2%。
8月底未償還按揭貸款總額按月增加0.9%，至1.54萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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