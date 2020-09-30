香港零售數據連跌19個月。政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌13.1%至256億元，勝市場預期下跌17.5%。首8個月計，零售業總銷貨價值按年下跌30.2%。扣除其間價格變動後，8月零售業總銷貨數量臨時估計按年跌13.4%，首8個月總銷貨數量臨時估計較按年跌31.6%。

按零售商類別計，8月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌37.8%；藥物及化妝品下跌39.8%；服裝下跌29.6%；食品、酒類飲品及煙草跌15.7%；百貨公司跌9.2%；燃料跌4.2%。

民生類別產品保持升勢，8月超級市場貨品的銷貨價值按年升10.8%；傢具及固定裝置升8.0%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升14%；新鮮蔬果升21.7%。另外，電器及其他未分類耐用消費品按年升10.1%；其他未分類消費品升5.9%；汽車及汽車零件升4.2%。

政府發言人表示，第三波疫情下8月零售銷售表現仍然疲弱，按年跌幅明顯收窄主要因低基數所致。展望未來，由於經濟狀況繼續受壓，訪港旅遊業短期內不大可能迅速復蘇，零售業經營環境將仍然困難。不過，如近期本地疫情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或進一步改善。政府會密切留意相關發展。

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