渣打據報未經客戶批准 將存款轉帳至馬會投注戶口
文章日期：2020年9月30日 16:31
《蘋果日報》報道，渣打銀行系統今日凌晨出現嚴重錯誤，多位市民發現有多筆未經登入及核准下的自動轉賬交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口，有市民指「被轉走」金額多達數十萬元。
馬會發言人指，由於渣打銀行系統問題，部分渣打銀行客戶於今日（30日）零時15分至早上3時35分期間，在未經客戶指示情況下出現由銀行戶口轉賬至投注戶口的交易。該會沒有指示渣打銀行進行相關轉賬交易，並已即時聯絡渣打銀行跟進事件。據悉，他們已完成所有退款，將相關款項退回至受影響客戶的銀行戶口。
發言人稱，受影響客戶如有任何查詢，可致電渣打銀行客戶服務熱線2886-8866、2886-8877或2886-8888。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
滬深三大指數全月累跌半成 互聯互通北向本月淨賣出金額半年最大
中廣核新能源獲潛在要約人告知不會進一步私有化 股價午後插水25%