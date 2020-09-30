《蘋果日報》報道，渣打銀行系統今日凌晨出現嚴重錯誤，多位市民發現有多筆未經登入及核准下的自動轉賬交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口，有市民指「被轉走」金額多達數十萬元。

馬會發言人指，由於渣打銀行系統問題，部分渣打銀行客戶於今日（30日）零時15分至早上3時35分期間，在未經客戶指示情況下出現由銀行戶口轉賬至投注戶口的交易。該會沒有指示渣打銀行進行相關轉賬交易，並已即時聯絡渣打銀行跟進事件。據悉，他們已完成所有退款，將相關款項退回至受影響客戶的銀行戶口。

發言人稱，受影響客戶如有任何查詢，可致電渣打銀行客戶服務熱線2886-8866、2886-8877或2886-8888。

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