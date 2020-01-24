內地官方及財新PMI走勢各異，早段恒指曾升505點，其後升幅收窄，低位僅升92點，收市升183點或0.79%，報23459點，成交金額982億元，較上日增加14.46%；國指升115點或1.25%，報9397點。恒生科技指數收報7087點，升1.58%。

藍籌37隻升，10隻下跌，3隻無升跌。潤地（1109）升5.92%，收報34.9元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌0.67%，收報51.95元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升3.84%，收報275.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；匯控（0005）跌0.67%，收報29.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

本周恒指升223.63點或0.96%，表現最佳的是阿里，累升6.82%，而表現最差的是聯通（0762）累跌4.5%。

新世界發展（0017）績前升1.76%，收報37.5元、新創建集團（0659）績前升1.37%，報5.89元。

基石藥業（2616）溢價43%配股予輝瑞，輝瑞持股9.9%，早段曾大升逾4成，收市升幅收窄至5.8%，報9.84元。

平安好醫生（1833）折讓8.5%配股，籌78億元，收報99.25元，跌7.5%。

恒大（3333）戰略投資者願「債轉股」，涉逾千億人幣，另火速申請分拆物管上市，去年純利逾11億。收報19.7元，升19.39%。其他內房亦升，綠城中國（3900）創52周高，見12.06元，收報12.04元，升3.97%；世茂房地產（0813）收報32元，升3.56%。

比亞迪股份（1211）再創上市新高，見121.5元，收報121.4元，升12.2%。

東正金融（2718）中午澄清，公司是獲中銀保監批准設立，澄清後跌幅收窄，收報0.44元，無升跌。

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