台灣媒體報道，六家上市金融機構，包括兆豐、第一、合庫、華南、彰銀、台企銀啟動招攬香港人才專案，開出最低470萬元新台幣（下同、約126萬港元）、最高千萬新台幣以上年薪，以高於董事長、總經理行情，吸引香港金融精英來台，希望借重國際金融中心的人才，幫助公股金融機構重振競爭力，開創跨國多元業務。

報道指，目前除了彰銀外，其他五家公股機構均已經董事會通過獵才方案，跨國獵人頭公司也積極與各公股機構接洽。據報，現時合庫設定最高年薪600萬元（約160萬港元）招聘香港人才，與第一相若，台企則是最低，開價約470萬元（約126萬港元），彰銀以250萬元至550萬元區間（約66萬至147萬港元）為限，預計10月提董事會。華南與兆豐更不設特定金額上限，視乎人才而出價。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

AEON信貸半年溢利跌兩成 信用卡業務料難見大幅反彈

殼牌擬未來兩年內削9000個職位

第8間虛銀面世 騰訊旗下富融銀行推5厘定存

滬深三大指數全月累跌半成 互聯互通北向本月淨賣出金額半年最大

標普：確認香港評級為AA+/A-1+ 展望穩定

海航系CWT委任港航前財務總監為執董兼聯席主席

東正金融：澄清公司是獲中銀保監批准設立

中廣核新能源獲潛在要約人告知不會進一步私有化 股價午後插水25%

富士康否認要求員工取消放假以加緊生產iPhone 12

匯豐保險：46%在職認知障礙症照顧者有抑鬱症狀