高薪搶人 台灣六大上市公股銀行 126萬年薪招攬港金融精英
文章日期：2020年9月30日 16:26
台灣媒體報道，六家上市金融機構，包括兆豐、第一、合庫、華南、彰銀、台企銀啟動招攬香港人才專案，開出最低470萬元新台幣（下同、約126萬港元）、最高千萬新台幣以上年薪，以高於董事長、總經理行情，吸引香港金融精英來台，希望借重國際金融中心的人才，幫助公股金融機構重振競爭力，開創跨國多元業務。
報道指，目前除了彰銀外，其他五家公股機構均已經董事會通過獵才方案，跨國獵人頭公司也積極與各公股機構接洽。據報，現時合庫設定最高年薪600萬元（約160萬港元）招聘香港人才，與第一相若，台企則是最低，開價約470萬元（約126萬港元），彰銀以250萬元至550萬元區間（約66萬至147萬港元）為限，預計10月提董事會。華南與兆豐更不設特定金額上限，視乎人才而出價。
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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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