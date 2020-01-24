AEON信貸財務（0900）公布中期業績，截至今年8月底止半年，溢利錄1.52億元，按年下跌20%，每股盈利36.39仙；經營收入按年錄5.74億元，按年下跌12.3%。集團維持去年同期的派息水平，派中期息每股22仙。

期內，淨利息收入錄4.75億元，按年跌10.4%，主要由於新冠疫情衝擊本地經濟，本地及海外消費近乎停濟，整體銷售額錄得下跌。基於貸款需求減弱，當中信用卡業務按年下跌9.7%至4.49億元，私人貸款業務更按年跌21.5%至1.12億元。由於資產質素惡化，減值虧損及減值準備按年增加12.7%至1.4億元。

AEON信貸管理層於電話會議中表示，由於新冠疫情或將持續，本地信貸市場前景未見明朗，料客戶對消費金融的需求保持低迷，現時難以估計市場需求何時可以恢復，集團預期下半年度信用卡等銷售業務不會錄大幅反彈，但其將會重啟信用卡及私貸業務的推廣活動，並爭取網上銷售及日常支出等消費增長。

此外，集團決定在今年第四季終止自動櫃員機的營運。管理層解釋，由於集團信用卡持卡人已開始透過手機應用程式進行現金透支交易，因此自動櫃員機的作用減少，相信長遠而言，將有助降低公司的營運成本。集團又稱，繼申請政府第一期「保就業」計劃後，現已申請第二期資助，目前仍在審批當中，稱有關資金將用於員工身上。

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