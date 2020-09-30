荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）宣布，計劃削減約9000個職位，約佔公司員工總數逾10%，是將石油和天然氣業務轉移至低碳能源的重大改革之一部分。

殼牌截至去年底擁有8.3萬名員工，公司計劃重組冀至2022年能每年節省20億美元(約156億港元)至25億美元(約195億港元)。

公司預計，至2022年底將裁減7000至9000個職位，當中包括約1500名同意今年自願離職的員工。

殼牌競爭對手英國石油(BP)今年宣布計劃削減約1萬個職位，旨在迅速擴大其再生能源業務並減少油氣產量。

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