金管局於去年發出8張虛擬銀行牌照，其中7家已在此前宣布開業，第8間亦在今日面世，富融銀行（Fusion Bank）宣布即日起試業，為1000特選個人客戶提供服務。

富融銀行由騰訊（0700）、港交所（0388）、工銀亞洲、高瓴資本及新世界（0017）執行副主席鄭志剛旗下的Perfect Ridge合資組成。富融銀行的董事長賴智明，同時為騰訊集團副總裁。

富融銀行試業期間推出5厘港元定存優惠，優惠期至今年10月31日。最高10萬元存款額，適用於3個月的定期存款，即客戶可賺息1250元。但上述優惠由1%基本利率及4%特別獎賞組成，基本年利率將於定存到期日發放，特別獎賞將於2021年2月28日或之前發放。另外，客戶可隨時免手續費提取定期存款。

儲蓄利率方面，由即日起至今年10月31日止的推廣期內，港元、人民幣和美元存款都可享1%儲蓄存款利率優惠。

富融銀行同時推出外匯買賣服務，低至10港元、10元人民幣或10美元都可進行外匯買賣。

富融銀行行政總裁岑志豪表示，富融是首家推出外匯買賣服務的虛擬銀行，該行正與內地和海外多個合作夥伴進行洽談，期望在世界各地為客戶提供更多的資源。

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