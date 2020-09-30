內地股市國慶及中秋長假前夕走勢分化。滬指午後一度跌至3200點邊緣，低見3202點，尾市跌幅收窄，收報3218點，跌6點或0.2%，成交額2058億元人民幣(下同)。

深證成指兩連升，日中高位見13040點，收報12907點，升6點或0.05%，成交額3342億元，兩市合共成交額5400億元。

創板指同樣兩連揚，一度升穿2600點，高見2601點，收報2574點，升11點或0.44%。

外資今日通過陸股通淨賣出29億元，八連賣創2019年5月以來最長淨連賣紀錄。互聯互通北向本月淨賣出合計328億元，為連續第二個月淨賣出，並創3月份以來最大。

過去一周，滬指累跌0.04%；深證成指累升0.73%；創板指累升1.35%。全月計，三大指數跌幅均逾5%。總結第三季，滬指、深成指累漲7.6%，創業板指升約5.6%。

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