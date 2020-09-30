標普表示，確認香港長期評級為「AA+」，及短期評級為「A-1+」，而展望則維持「穩定」，因預期香港今年出現的財政滑坡(fiscal slippage)，未來兩年將不會持續出現。

標普預期，在推出第三輪防疫抗疫基金之下，香港的財政赤字將會持續，但認為香港的財政緩衝足以應付目前短暫的財政開支加大。又認為今年香港的經濟將會「劇烈收縮(steeper contraction)」。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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