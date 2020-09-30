標普：確認香港評級為AA+/A-1+ 展望穩定
文章日期：2020年9月30日 13:39
標普表示，確認香港長期評級為「AA+」，及短期評級為「A-1+」，而展望則維持「穩定」，因預期香港今年出現的財政滑坡(fiscal slippage)，未來兩年將不會持續出現。
標普預期，在推出第三輪防疫抗疫基金之下，香港的財政赤字將會持續，但認為香港的財政緩衝足以應付目前短暫的財政開支加大。又認為今年香港的經濟將會「劇烈收縮(steeper contraction)」。
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