海航旗下CWT INT'L （00521）高層變動，朱衛軍辭任執行董事兼聯席主席，由吳浩接任。

吳浩自2001年加入海航集團，曾於海航集團旗下公司擔任多個高級管理職位，包括海南航空控股股份計財部副總經理、香港航空財務總監、中國民用航空投資集團副總裁、香港航空地面服務董事及總裁等。吳浩現時為海航集團總裁。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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