海航系CWT委任港航前財務總監為執董兼聯席主席
文章日期：2020年9月30日 13:32
海航旗下CWT INT'L （00521）高層變動，朱衛軍辭任執行董事兼聯席主席，由吳浩接任。
吳浩自2001年加入海航集團，曾於海航集團旗下公司擔任多個高級管理職位，包括海南航空控股股份計財部副總經理、香港航空財務總監、中國民用航空投資集團副總裁、香港航空地面服務董事及總裁等。吳浩現時為海航集團總裁。
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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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